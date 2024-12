Lavori Piazza Mameli, a Marsala inversioni di senso unico in alcune vie

Per questioni di sicurezza e per snellire il flusso veicolare nell’area di via Dei Mille interessati a lavori di riqualificazione di Piazza Mameli, la Polizia Municipale di Marsala ha ritenuto opportuno apportare alcune modifiche alla circolazione stradale. In particolare, il monitoraggio di questi giorni nella zona, ha rilevato che via S. L’Africano è interessata da un intenso traffico diretto verso via Dei Mille, con rallentamento del transito. Pertanto, con proprio provvedimento, il Comando dei Vigili Urbani ha disposto:

– Inversione del senso unico di marcia nella Via Quarto e nella Via G. Italia: via Quarto che sarà percorribile con direzione da via S. L’Africano verso via G. Italia; mentre quest’ultima con direzione dal Lungomare Col. Maltese verso via dei Mille.

– Inversione del senso unico di marcia nella via R. Pilo: sarà percorribile con direzione da via dei Mille verso il Lungomare Col. Maltese.

Oltre a imporre alcuni divieti di sosta nelle suddette vie, è stata realizzata un’isola spartitraffico (a raso, mediante segnaletica orizzontale di colore bianco) nell’area di intersezione tra via S. L’Africano, via dei Mille e via Sibilla, al fine di separare le correnti veicolari e garantire maggiore sicurezza. Sarà ora compito dell’Ufficio Tecnico Comunale provvedere alla installazione della segnaletica indicata, a completamento della quale le disposizioni dell’Ordinanza dirigenziale entreranno in vigore.