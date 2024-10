Marsala: iniziano sotto la pioggia i lavori della Piazza Mameli

Iniziano sotto la pioggia i lavori della Piazza Mameli, a Marsala. Dopo che giorni fa è stata transennata l’area all’ingresso di Porta Garibaldi, con passaggio pedonale sulla via Vespri al momento chiusa al traffico – si svolta dalla strada che si immette in via dei Mille -, oggi sotto la pioggia battente ha preso il via l’andirivieni di camion e di escavatori per portare il materiale necessario al rifacimento del piazzale iniziando dallo scarificare il manto. “Finalmente hanno iniziato”, dicono alcuni commercianti della zona che più volte banno manifestato perplessità con l’Amministrazione comunale su un punto in particolare: che tutta l’area potesse diventare pedonale. Al momento sì, è prevista una pavimentazione – votata per altro dai cittadini tramite sondaggio – ma tra la via Scipione l’Africano e via Sibilla tutto dovrebbe rimanere uguale e quindi con una regolare viabilità. Siamo qui per continuare a raccontare l’evoluzione di una delle aree più importanti della Città: il suo biglietto da visita.