Ranieri “Con Tottenham gara di altissimo stimolo”

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Dopo la sconfitta subita al Maradona contro il Napoli, per la Roma è già tempo di tornare in campo per affrontare il Tottenham nella quinta giornata di Europa League 2024/2025. La compagine giallorossa finora ha conquistato 5 punti e ha bisogno di vincere sul campo degli inglesi, in modo tale da alimentare le speranze di raggiungere almeno i playoff della competizione continentale. Alla vigilia della grande sfida contro gli Spurs, mister Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa sottolineando il livello dell’avversario: “Non sarà una partita facile e lo sappiamo. Il Tottenham ha vinto 13 partite delle ultime 15 in Europa. E’ una squadra che macina gioco, fa quel tipo di calcio che io amo perchè regala gioie ai tifosi. L’allenatore sta facendo un lavoro meraviglioso, eccellente e gli faccio i miei complimenti. Questa è una gara di altissimo stimolo, affrontiamo una squadra magnifica. Non ci farà respirare e noi dovremo essere scaltri ed intelligenti ad affrontare questa avversaria”. Ranieri è tornato sulla trasferta di Napoli, nella quale la sua squadra, nonostante la sconfitta, ha mostrato il giusto atteggiamento. “Stasera e domattina parlerò con tutti per capire chi scenderà in campo. Sono sereno sotto questo punto di vista, la prestazione che abbiamo fatto a Napoli non mi è dispiaciuta. Abbiamo perso per un’indecisione. La squadra, però, ha reagito bene e ha lottato fino in fondo, questo è importante”. “Ai ragazzi chiedo di dare tutto, devi uscire dal campo soddisfatto di aver dato tutto. Vedo i giocatori con voglia di fare durante l’allenamento. Non mi aspetto chissà cosa in queste tre partite, ma l’importante è lottare fino all’ultimo secondo – ha aggiunto mister Ranieri – Abbiamo studiato questa squadra e ha me piace come attacca. E’ una macchina che spinge al massimo il suo motore. Noi dobbiamo essere intelligenti e furbi, facendo viaggiare velocemente la palla”. Buone indicazioni sul possibile impiego di Paulo Dybala per almeno una parte della sfida: “Non ha nessun dolorino, si è allenato. Vedremo. Una cosa è averlo, un’altra è non averlo. E’ un ragazzo molto attaccato ai colori, mi ha chiesto lui di venire a Napoli. Gli ho chiesto solo di non farsi male”, ha spiegato il tecnico giallorosso. Insieme a Ranieri, ha presenziato in conferenza stampa anche Mats Hummels, che ha sottolineato il valore della gara contro il Tottenham.”Penso che questa partita sia molto importante, dobbiamo conquistare tre punti per restare in corsa per la qualificazione tra le prime otto. E’ una grande occasione per invertire la tendenza, contro un avversario molto forte. Ci sono grandi differenze tra Juric e Ranieri, adesso difendiamo più di gruppo — ha spiegato il tedesco – Da quando sono arrivato ho trovato un gruppo che lavora sempre con serietà. In carriera mi è capitato un periodo peggiore di questo, con il Borussia Dortmund sono stato anche ultimo in classifica in una stagione. Bisogna crederci sempre e mettere la squadra nelle migliori condizioni per brillare”. Dopo un inizio complicato, ora per il difensore potrebbero aprirsi nuovi scenari in giallorosso: “Quando sono arrivato non mi allenavo da tre mesi e dovevo trovare la condizione, poi sono rimasto fuori per scelte del mister. Adesso sono sicuro che arriveranno le occasioni per giocare. Voglio dimostrare di cosa sono capace ai nostri tifosi. Sono sicuro che sarà una storia a lieto fine”.

