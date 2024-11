Coppa Italia femminile, il Marsala batte il Trapani e supera il turno

La Virtus Femminile Marsala si aggiudica il Ritorno di Coppa Italia Eccellenza Femminile Regionale contro il Trapani Calcio Femminile e accede al 2^ turno della competizione.

Manita della squadra azzurra al “Misericordia” di Valderice durante il Girone di Ritorno di Coppa di mercoledì 27 novembre, arrivata grazie ai gol di Di Napoli, Caporelli, Bahloul e alla doppietta di Alcamo.

Il gruppo marsalese è dunque pronto ad accedere al 2^ turno di Coppa Italia Eccellenza Femminile Regionale, a questo punto in fase di costituzione, composto da due triangolari di gare di sola andata a partire dal 18/19 gennaio 2025.

Le lilybetane si voltano adesso in direzione Campionato per disputare il Girone di Ritorno Eccellenza Regionale Femminile in programma sabato 30 novembre alle ore 15:00, ospiti del Palermo FC presso il Campo Sportivo “Santocanale.