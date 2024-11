Motta “Contro l’Aston Villa con umiltà per dare il massimo”

BIRMINGHAM (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – “Domani affronteremo una grande squadra, che sta giocando bene da tempo e ottenendo risultati importanti. Hanno fatto nove punti giocando anche contro il Bayern, noi scenderemo in campo con umiltà per fare il nostro lavoro, rispettando l’avversario e dando il massimo per ottenere una grande prestazione”. Lo ha detto il tecnico della Juventus, Thiago Motta, alla vigilia della sfida di Champions League sul terreno dell’Aston Villa. “La nuova formula della Champions mi piace – spiega il mister bianconero, che a Birmingham dovrà fare a meno di tante pedine, tra cui Vlahovic, McKennie e Brener – Affrontiamo squadre diverse, fa vedere altre cose e preparare diversamente le partite. Tutto questo fa crescere”. “I tanti infortuni? Di sicuro non è una casualità e non è successo solo alla Juve, ma praticamente a tutte le squadre – prosegue in conferenza stampa l’ex allenatore di Spezia e Bologna – Non è questo il momento di aprire il dibattito e conta pochissimo la mia opinione, ora c’è bisogno di dare di più. E non ho portato nessun ragazzo del settore giovanile, perchè portarlo in prima squadra e non utilizzarlo non serve. Una convocazione va meritata, siamo un grande club ed ho totale fiducia nei calciatori che ho per tutti i 95 minuti. Tutti daranno il massimo per il bene della squadra”. Per quanto riguarda la formazione, Motta ha svelato che “Koopmeiners, anche con l’influenza, è un grandissimo giocatore: domani sarà in campo così come Cambiaso”. Una piccola concessione al suo riserbo sull’undici titolare, mentre all’idea, un giorno, di sedere su una panchina di Premier League preferisce la realtà: “Da giocatore non ho mai avuto la possibilità di venire in Premier, sono al 200 per cento soddisfatto della mia carriera di giocatore e da allenatore sto molto bene alla Juve, un club che mi ha accolto bene e in cui vedo un futuro importante. Siamo in crescita e penso solo a fare bene alla Juve: nel futuro non so, oggi mi vedo molto bene alla Juventus”, ha concluso.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).