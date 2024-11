Medio Oriente, Netanyahu annuncia la tregua in Libano

ROMA (ITALPRESS) – Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato l’avvio della tregua sul fronte nord con il Libano. Parlando in diretta televisiva al termine della riunione del gabinetto di sicurezza che ha approvato la proposta di tregua presentata dagli Stati Uniti, Netanyahu ha parlato di quelli che ha definito successi nel conflitto in corso in quelli che ha definito sette fronti da Gaza passando per lo Yemen. Ha quindi annunciato il ritorno degli abitanti del nord di Israele nelle loro case e ha promesso una forte risposta in caso di violazione della tregua da parte di Hezbollah.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).