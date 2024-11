La Cassazione conferma: è Bica il deputato all’Assemblea regionale siciliana. VIDEO

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato da Nicola Catania confermando definitivamente l’elezione di Giuseppe Bica all’Assemblea Regionale Siciliana. La sentenza, depositata oggi, riafferma quanto già stabilito nei precedenti gradi di giudizio circa l’ineleggibilità del suo predecessore per il mantenimento della carica di presidente della SRR Trapani Sud oltre i termini consentiti dalla legge, in quanto ente soggetto a vigilanza regionale.

“Ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto in questo percorso. Si chiude una vicenda esclusivamente giuridica, senza alcuna connotazione politica o personale. All’intero partito e in particolare a Fratelli d’Italia della provincia di Trapani”, afferma l’On. Giuseppe Bica, “rivolgo un augurio di sereno lavoro politico, garantendo la mia piena collaborazione istituzionale nell’interesse del territorio“.

