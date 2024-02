L’Appello dà ragione a Bica: nuovo deputato di Fratelli d’Italia, fuori Catania

Beppe Bica, ex sindaco del Comune di Custonaci, è il nuovo deputato regionale in quota Fratelli d’Italia. Bica aveva presentato ricorso contro il ‘collega’ Nicola Catania e questa mattina la Corte di Appello ha accettato il ricorso contro l’elezione dell’ex sindaco di Partanna nella lista di FdI, confermando così quanto già stato deciso in primo grado.

Nicola Catania

La motivazione della Corte è relativa al fatto tangibile che l’onorevole Catania, essendo ancora presidente della SRR “Trapani Sud” al momento delle elezioni, era inelegibile all’Ars e non si era dimesso dalla carica prima della candidatura. I magistrati hanno stabilito la decadenza dal seggio di Catania a favore di Bica, condannando il primo al pagamento di 5000 euro di spese processuali. Ci sarebbe la possibilità di un contro-ricorso, ma a questo punto la sentenza è definitiva e quindi esecutiva: Bica fa il suo ingresso all’Assemblea regionale siciliana.