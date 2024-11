Trapani, in Consiglio Miceli contro la maggioranza e il PD risponde: “Crea clima di sfiducia”

Ieri nel corso della seduta del Consiglio Comunale di Trapani, il gruppo di Fratelli d’Italia, con in testa Maurizio Miceli, ha interrogato l’Amministrazione sulla gestione del servizio di bus urbano da parte di Atm, sullo spreco di risorse, sulle “campagne abbonamenti farlocche”, sulla gestione del personale, sul rapporto tra partecipata e comune, “… evidenziando tutte le storture irrisolte, i premi produzione fino a quasi 50.000 euro senza sapere in base a quali obiettivi del manager, ecc. Noi ci siamo e vigileremo e ci rivolgeremo alle autorità per chiedere continui chiarimenti e se qualcuno ha commesso errori ci assicureremo che ne risponderà”, afferma Miceli che dà una stoccata alla maggioranza in Aula: “L’opposizione getta solo fango mi dice la Giunta Pd-Verdi, ma il fango è quello che troviamo per le strade della città dopo quasi sette anni di loro gestione non della cosa pubblica ma del potere”.

Il capogruppo del PD in Consiglio, Marzia Patti, replica però a Miceli: “Le dichiarazioni rilasciate dal consigliere Maurizio Miceli non solo sono inaccettabili, ma dimostrano una totale mancanza di rispetto per il Consiglio comunale e per i cittadini trapanesi. Sorprende ancora di più che simili insinuazioni perniciose provengano da un avvocato, che dovrebbe conoscere il peso delle parole e la gravità di certe affermazioni. Se il consigliere Miceli ritiene di avere elementi concreti da segnalare, si rivolga alla Procura, come spesso dichiara di fare, invece di utilizzare l’aula consiliare per lanciare accuse generiche e strumentali, utili solo a ottenere visibilità. La demagogia e il populismo non contribuiscono in alcun modo a risolvere i problemi della nostra città, ma si limitano a inquinare il dibattito politico con ombre e sospetti gratuiti, contribuendo ad alimentare le ormai sistematiche campagne d’odio che arrivano dai banchi dell’opposizione”, prosegue Patti.

“È ancora più grave che un professionista del diritto come Miceli, che dovrebbe rappresentare un esempio di equilibrio e responsabilità, scelga invece di alimentare un clima di sfiducia e delegittimazione, invece di portare proposte concrete. Il Consiglio comunale non può diventare il palcoscenico per chi vuole cavalcare insinuazioni per il proprio tornaconto mediatico,” aggiunge. “Chiedo al consigliere Miceli di riflettere attentamente sulle sue parole e di dimostrare il rispetto che questa istituzione e la nostra comunità meritano. Noi del Partito Democratico continueremo a lavorare con serietà e trasparenza, rifiutando di cadere nel gioco di chi, a corto di idee, cerca solo di alzare polveroni,” conclude la capogruppo.