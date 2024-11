Alluvione a Valencia, Schifani tende una mano: “Mettiamo a disposizione la nostra Protezione Civile”

Cresce ulteriormente il numero delle vittime dell’alluvione che ha colpito la città spagnola di Valencia. Una situazione drammatica, che ha toccato la sensibilità dell’opinione pubblica e delle istituzioni europee.

“Esprimiamo la nostra profonda solidarietà alla popolazione di Valencia, duramente colpita dall’alluvione che ha causato gravi danni e sofferenze. Di fronte a questa tragedia, ho chiesto al capo della Protezione civile regionale, Salvo Cocina, di mettere a disposizione della Protezione civile nazionale le nostre squadre di volontari, pronte a intervenire per la rimozione del fango e dei detriti nelle aree colpite”.

Lo afferma il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

“La Sicilia, che purtroppo in passato ha vissuto tragedie simili – aggiunge – sente il dovere di offrire il proprio supporto. Ringrazio sin da ora i nostri volontari per la disponibilità e l’impegno: il loro contributo rappresenta un valore inestimabile e un segno concreto della vicinanza e solidarietà della comunità siciliana ai nostri amici spagnoli. Insieme possiamo affrontare le sfide più difficili e dare un segnale di speranza a chi oggi sta vivendo momenti di grande difficoltà”.