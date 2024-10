A Pantelleria iniziative tra pupi siciliani, vite ad alberello e muretti a secco

Lunedì 21 e martedì 22 ottobre, l’Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari – ETS / Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino, in collaborazione con il Parco Nazionale Isola di Pantelleria e il Comune di Pantelleria, organizza “Inter(S)action. Patrimoni vivi in dialogo” una serie di appuntamenti di scambio tra i tre Elementi siciliani iscritti nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Unesco: l’Opera dei pupi, l’arte della costruzione dei muretti a secco e la coltivazione della vite ad alberello di Pantelleria. Lunedì 21 ottobre la scuola media statale Dante Alighieri ospiterà un incontro didattico sul mestiere del puparo a cura della Compagnia Brigliadoro. Durante la giornata, si terranno diversi appuntamenti di interscambio tra “praticanti l’elemento” con sopralluoghi e dimostrazioni delle pratiche immateriali pantesche.

Martedì 22 ottobre alle ore 17.30 presso l’oratorio “Puntoluce” Don Bosco nella Chiesa Madre del Santissimo Salvatore,avrà luogo l’incontro pubblico su: Opera dei pupi, Arte della costruzione dei muretti a secco e pratica agricola della vite ad alberello di Pantelleria. A seguire, alle ore 19, la Compagnia Brigliadoro metterà in scena lo spettacolo: “Duello di Orlando e Rinaldo per amore della bella Angelica”. L’ingresso è libero sino ad esaurimento posti. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Ministero della cultura – Ufficio Unesco e ha lo scopo di favorire un confronto sulle modalità con cui il patrimonio immateriale contribuisce alla sostenibilità promuovendo un’armoniosa relazione tra umani e natura.