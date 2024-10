Il calcio ‘migrante’ dell’Inclusione unisce tutti i trapanesi

Un triangolare di calcetto per non dimenticare nella Giornata Nazionale della Memoria e dell’Accoglienza. Questa è stata l’iniziativa della Cooperativa Sociale Badia Grande, che per il secondo anno consecutivo ha riproposto il Torneo “Lo Sport che Unisce” per i beneficiari dei Centri di Accoglienza della provincia di Trapani, ribadendo come il calcio possa essere un potente strumento di promozione sociale, capace di diffondere la cultura dell’accoglienza e dell’integrazione. La Giornata Nazionale della Memoria e dell’Accoglienza, che si celebra il 3 ottobre, ricorda l’immane tragedia del naufragio di Lampedusa del 2013, dove persero la vita 368 tra uomini, donne e bambini. Questo triste evento, una delle pagine più buie della storia dell’immigrazione, si è trasformato in una giornata di riflessione, sottolineando l’importanza dell’accoglienza, strumento essenziale per l’integrazione e l’inclusione sociale.

Il triangolare di calcetto, disputato sabato negli impianti sportivi dell’Associazione ACD Custonaci, ha visto protagonisti i minori stranieri non accompagnati (MSNA) dei Progetti FAMI 24 Welcome e Primissima Accoglienza Mappamondo, accompagnati dalla coordinatrice Valentina Vicari, insieme ai beneficiari del SAI Marsala (sedi di Custonaci, Buseto Palizzolo e Paceco) e del Progetto SAI Alcamo, rispettivamente diretti da Lorena Tortorici e Greta Margagliotti. Commovente è stato il lancio dei palloncini a ricordo delle 368 vittime del naufragio, che ha preceduto il simbolico calcio d’inizio del Sindaco di Custonaci Fabrizio Fonte, a testimonianza dell’apertura degli abitanti del luogo verso gli immigrati. L’arbitraggio, affidato a Mamady Sonko, arbitro federale senegalese, ha garantito il corretto svolgimento delle partite. Il torneo è stato vinto dalla formazione del Buseto Palizzolo, seguito dal Paceco e dai minori dei Progetti FAMI 24 Welcome e Primissima Accoglienza Mappamondo. La Cooperativa Sociale Badia Grande, al termine della consegna dei trofei, ha voluto ringraziare con una targa ricordo dell’evento il sindaco Fabrizio Fonte e all’Associazione ACD Custonaci per aver concesso l’utilizzo del campo sportivo “Rosario Vanella Parroco”.