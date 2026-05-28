Custonaci set per la nuova stagione della serie “Young Sherlock”

C’è un filo invisibile che continua a legare Custonaci alle grandi produzioni internazionali. Un legame fatto di paesaggi senza tempo, atmosfere sospese tra storia e leggenda e scorci naturali che sembrano nati per il grande schermo. Dopo avere accolto, appena un anno fa, il maestro del cinema mondiale Martin Scorsese, la cittadina trapanese torna sotto i riflettori internazionali grazie alle riprese della seconda stagione di Young Sherlock, la serie targata Amazon Prime Video ideata da Guy Ritchie. A trasformarsi ancora una volta in un set cinematografico d’eccezione è stata la suggestiva Grotta Mangiapane, uno dei luoghi simbolo del territorio custonacese, capace di evocare mondi lontani e atmosfere ottocentesche perfette per l’universo narrativo del giovane Sherlock Holmes.

Ancora una produzione internazionale

“L’arrivo di una produzione internazionale come “Young Sherlock” rappresenta un’ulteriore vetrina di promozione strategica per la nostra città -, ha dichiarato il sindaco Fabrizio Fonte -. Le immagini raggiungeranno milioni di spettatori in tutto il mondo attraverso Amazon Prime Video, contribuendo a far conoscere la bellezza del nostro territorio e il suo patrimonio storico-paesaggistico”. Parole che fotografano con lucidità il momento straordinario vissuto da Custonaci, ormai sempre più presente nelle rotte delle grandi produzioni audiovisive. La serie, infatti, è diventata uno dei titoli di punta della piattaforma streaming, entrando nella Top Ten mondiale delle produzioni originali di maggior successo. “Young Sherlock” racconta gli anni giovanili del celebre investigatore nato dalla penna di Arthur Conan Doyle.

La serie

Ambientata nell’Inghilterra degli anni Settanta dell’Ottocento, la serie segue un diciannovenne Sherlock Holmes ancora inquieto, impulsivo e lontano dall’investigatore geniale che il pubblico conosce. Ad interpretarlo è Hero Fiennes Tiffin, volto già noto al grande pubblico internazionale, mentre accanto a lui figurano attori del calibro di Joseph Fiennes, Colin Firth e Max Irons. Dietro il progetto c’è la regia visionaria di Guy Ritchie, già autore dei film dedicati a Sherlock Holmes con Robert Downey Jr., che ha scelto di raccontare le origini del personaggio con uno stile dinamico, avventuroso e spettacolare. La produzione, ispirata ai romanzi di Andy Lane, mescola mistero, azione e intrighi internazionali, portando il giovane Holmes in un viaggio che attraversa l’Europa e scenari dal forte impatto visivo. Ed è proprio qui che entra in scena Custonaci.

I luoghi del set

La Grotta Mangiapane, con le sue abitazioni incastonate nella roccia e il fascino ancestrale del sito, si è trasformata in una gigantesca scenografia naturale capace di riportare indietro nel tempo troupe e spettatori. Un luogo che negli ultimi anni è diventato sempre più richiesto dal cinema e dalla televisione grazie alla sua autenticità e alla straordinaria forza evocativa. “Custonaci ha consolidato un ruolo crescente nell’industria audiovisiva -, ha aggiunto il sindaco Fonte -. Serie tv, film e produzioni streaming scelgono sempre più spesso il nostro territorio per la capacità di offrire scenari autentici e atmosfere cinematografiche uniche”. Non è soltanto una questione di prestigio. Ogni produzione internazionale rappresenta infatti anche un’opportunità economica e turistica concreta: alberghi, ristorazione, servizi e maestranze locali entrano nel circuito produttivo, mentre le immagini diffuse in tutto il mondo diventano una straordinaria campagna promozionale per il territorio. Così, tra i riflessi della pietra, il silenzio della grotta e il fascino di una Sicilia che continua ad ammaliare il cinema internazionale, Custonaci si conferma ancora una volta non soltanto luogo da visitare, ma scenario da raccontare. E adesso, anche il giovane Sherlock Holmes parlerà un po’ siciliano.