Marsala, il giorno di Andreana Patti: proclamazione di sindaco e consiglieri￼￼￼

È il giorno di Andreana Patti. Oggi la nuova sindaca di Marsala sarà proclamata ufficialmente a Palazzo Municipale, aprendo formalmente una nuova fase politica e amministrativa per la città lilybetana. Alle 11.30 è previsto anche il passaggio di consegne con il sindaco uscente Massimo Grillo, un momento simbolico che segnerà l’avvio del nuovo corso amministrativo. Contemporaneamente o quasi alle 10.30 circa a Palazzo VII Aprile avverrà la proclamazione dei consiglieri comunali eletti e successivamente si insedierà il nuovo Consiglio. Ma prima bisogna terminare i controlli sui verbali.

La proclamazione dell’avvocata arriva al termine di giornate intense, segnate prima dal voto e poi dalla verifica ufficiale dei verbali elettorali. Andreana Patti ha conquistato la fascia tricolore già al primo turno con il 50,5% dei consensi, sostenuta da una larga coalizione civica e progressista, superando nettamente Massimo Grillo, Giulia Adamo e Leonardo Curatolo.

Ieri mattina, intanto, si era riunito al Comune l’Ufficio Elettorale Centrale presieduto dal giudice Bellofiore per esaminare i verbali delle 80 sezioni cittadine. Un controllo lungo e accurato che ha richiesto più tempo del previsto e che ha fatto slittare la proclamazione ufficiale a oggi. Per Marsala si apre dunque una nuova stagione politica, con la seconda donna nella storia della città pronta a indossare ufficialmente la fascia tricolore dopo Giulia Adamo e dopo i 5 anni e mezzo di Massimo Grillo (quasi sei a causa dello slittamento per Covid). Le prossime ore saranno dedicate ai primi incontri istituzionali e alle valutazioni sulla futura squadra di governo che accompagnerà la sindaca Patti nei prossimi anni.