Alessandro Borghese sbarca a Mazara con il suo “4 ristoranti”

Lo chef Alessandro Borghese, con la sua trasmissione “4 ristoranti”, in onda su Sky Uno e Tv8, sbarca a Favignana ma anche a Mazara del Vallo. E dalla città del Satiro, sulla sua pagina Facebook scrive: “Mazara del Vallo prende il nome dal fiume Màzaro, che attraversa la città prima di tuffarsi nel Mediterraneo. Una delle capitali italiane della pesca, dove il gambero rosso è diventato molto più di una specialità: un simbolo riconosciuto in tutto il mondo. Sospesa tra Sicilia e Nord Africa, dove i vicoli della Casbah, le antiche chiese e uno dei vescovadi più antichi di Sicilia raccontano ancora oggi storie di culture che si sono incontrate, mescolate e riconosciute nel tempo. Fenici, Arabi, Normanni, pescatori, mercanti, mare e storie che arrivano nei piatti ancora oggi… forse il fascino di Mazara è proprio questo: una città dove culture diverse continuano a sedersi alla stessa tavola da secoli. E io sono qui per scoprirlo!”.

A corredo una serie di foto dalla città.