Erice Entello Volley, è festa di fine stagione alla palestra Pagoto

Sarà una serata dedicata allo sport, alla condivisione e ai risultati raggiunti quella organizzata dalla Polisportiva Dilettantistica Erice Entello Volley per salutare la stagione sportiva 2025-2026. La società ha infatti invitato atleti, famiglie, sostenitori e simpatizzanti al tradizionale appuntamento di fine anno che si terrà venerdì 29 maggio alle ore 19 presso la palestra dell’Istituto Comprensivo Pagoto di Erice. L’evento rappresenterà l’occasione per ripercorrere i momenti più significativi della stagione appena conclusa, celebrare l’impegno degli atleti e ringraziare tecnici, dirigenti e genitori che hanno contribuito alla crescita del sodalizio sportivo durante l’anno.

L’Erice Entello Volley continua infatti a rappresentare una realtà importante per il movimento pallavolistico del territorio, promuovendo i valori dello sport tra i giovani e favorendo percorsi di crescita umana e sportiva all’interno di un ambiente sano e inclusivo. La manifestazione sarà anche un momento di aggregazione e festa per tutta la comunità sportiva, chiamata a condividere i successi, le emozioni e le esperienze vissute nel corso della stagione. A sintetizzare lo spirito dell’iniziativa è lo slogan scelto dalla società: “Insieme, una squadra. Una passione, una grande famiglia”, un messaggio che racchiude l’identità dell’Erice Entello Volley e il forte senso di appartenenza che caratterizza il gruppo.