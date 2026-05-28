Al Sollima di Marsala i Badaboom, tante risate con “Trova le differenze”

Un’esplosione di comicità, musica e parodia. Ale e Giuli, ovvero i comici siciliani Badaboom, con la regia di Roberto Ciufoli, portano in scena domenica 7 giugno al Teatro Comunale “Eliodoro Sollima” di Marsala, alle ore 18, “Trova le differenze”, un viaggio irriverente e commovente attraverso le differenze che ci rendono unici, mettendo a nudo con ironia le nostre presunte imperfezioni. Con il canto e la commedia come compagni di viaggio, si parte da una dimensione intima: quella della coppia. Qui, lo scontro tra un’anima ansiosa – paralizzata dal timore del fallimento – e un partner “lagnuso” (il pigro per eccellenza) svela un paradosso esilarante: opposti nei modi, eppure identici nell’immobilità. Ma le differenze non si fermano lì. Sul palco, una persona mancina racconta con comicità e cuore il suo adattamento in un mondo progettato per destrorsi.

Si ride, si riflette, e si celebra il valore dell’ingegno quando la vita ti chiede di essere creativo anche nelle piccole cose. E poi? Si scava nella famiglia, dove un quarto figlio maschio si interroga, con tono sarcastico e malinconico, sul perché l’attenzione dei genitori sembri sempre “riservata ai primi tre”. Qui la diversità non è questione di genetica, ma di percezione. Un tema universale che ci fa sorridere, ma anche pensare. Non poteva mancare un tocco di Sicilia, con la storia di Agatina e Totò, i Romeo e Giulietta nostrani: lei, una catanese di fuoco; lui, un palermitano dal cuore grande. Diversi per cultura, usi e costumi, eppure uniti dalla forza travolgente dell’amore, che abbatte ogni confine. Lo spettacolo si inserisce come ‘speciale’ della rassegna “Lo Stagnone – Scene di uno spettacolo” organizzata dalla Compagnia teatrale Sipario con la direzione artistica di Vito Scarpitta. Media partner itacanotizie.it e Marsala C’è. Biglietti presso la Pro Loco di via XI Maggio, presso “I Viaggi dello Stagnone” di via dei Mille e online su liveticket.it.