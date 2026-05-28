Marsala, deceduto Pietro Indelicato titolare della storica pasticceria del centro

Si è spento a Marsala nella notte tra il 27 e il 28 maggio Pietro Indelicato, titolare della storica pasticceria di via Roma in pieno centro. Aveva 87 anni e lascia la moglie due figli e diversi nipoti. La sua attività nel settore era ormai la più antica di Marsala. Le cassatelle e la frutta martorana erano un’istituzuine per chi voleva acquistare prodotti di prima qualità. Da anni ormai spediva o prodotti in Italia e all’estero ai tanti turisti che giungevano nella città ma anche ai tanti emigranti.

I funerali si svolgeranno nella chiesa di San Francesco da Paola in corso Calatafimi alle ore 16 di venerdì 29 maggio.

Alla famiglia giungano le più sentite condoglianze dalla nostra redazione