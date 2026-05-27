Marsala: roghi a Sappusi e nelle campagne, scattano moderati gli allarmi￼￼￼

Con il primo aumento delle temperature iniziano a registrarsi i primi incendi, seppur di lieve entità e rapidamente circoscritti sul territorio. A Marsala, nella zona di Sappusi, nei pressi dell’area adiacente al Centro Sociale, in un terreno caratterizzato dalla presenza di canneti molto alti, si è sviluppato un rogo che ha provocato una densa colonna di fumo e forti odori avvertiti nella zona. L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha evitato conseguenze più gravi, contenendo rapidamente le fiamme. I pompieri del distaccamento di corso Calatafimi sono intervenuti anche in alcune aree di campagna dove si erano sviluppati ulteriori piccoli focolai. In tutti i casi si è trattato, secondo le valutazioni operative, di incendi di lieve entità, subito spenti e messi in sicurezza.

Nonostante la rapidità degli interventi, le aree interessate restano sotto osservazione, anche in considerazione dell’aumento del rischio legato alle condizioni climatiche. Negli ultimi giorni infatti, il vento di scirocco ha alzato notevolmente le temperature. Si ricorda inoltre che dal 15 maggio sono entrate in vigore le ordinanze antincendio in tutti i comuni della Provincia di Trapani, in accordo con la Prefettura. Le disposizioni prevedono l’obbligo per i cittadini di mantenere puliti i terreni, il divieto di accensione di fuochi e la necessità di effettuare la pulizia anche delle aree pubbliche, al fine di prevenire situazioni di pericolo durante il periodo estivo.