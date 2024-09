Nascondeva in casa oltre 3 chili di droga, 41enne arrestato a Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – Nascondeva in casa oltre 3 chili di droga. E’ quanto hanno scoperto gli agenti della Polizia di Stato che hanno arrestato, a Palermo, un 41enne palermitano, ritenuto responsabile del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

I poliziotti, nel corso di un blitz nel quartiere Sperone, in collaborazione con la Squadra Cinofili, hanno sottoposto a controllo un appartamento di via Armando Diaz, nella disponibilità dell’uomo, che si trovava agli arresti domiciliari.

La perquisizione ha consentito agli investigatori di trovare in una stanza dell’abitazione, grazie al fiuto di un cane antidroga, una busta plastificata contenente un sacchetto con all’interno 30 panetti e due pezzi di hashish, per un peso complessivo pari a 2,986 chili; un barattolo di vetro contenente 23 dosi di cocaina, per un peso complessivo pari a circa 20 grammi; un sacchetto di plastica contenente marijuana per un peso complessivo pari a 81 grammi; un bilancino di precisione, e materiale per il confezionamento della droga. In un mobile della cucina invece sono stati trovati 2.750 euro, in banconote di vario genere.

Il 41enne è stato arrestato. La droga, per un peso complessivo di oltre 3 chili, il materiale per il suo confezionamento ed il denaro, ritenuto provento dell’attività di spaccio, sono stati posti sotto sequestro.

– foto ufficio stampa Polizia di Stato –

(ITALPRESS).