Seguiamo la politica locale ormai da molti anni. Ne scriviamo e non sempre ci prendiamo. Siamo in disaccordo con una parte politica e talvolta con l’altra e, non ci si crederà, spesso rileggendo ci troviamo in disaccordo anche con noi stessi. Dopo avere seguito la campagna elettorale, avere ascoltato i candidati a sindaco di Marsala, avere intervistato molti aspiranti al ruolo di consigliere e riportato fedelmente le loro idee, abbiamo assistito al risultato che la gente ha prodotto.

Non lo commenteremo, lo abbiamo fatto diverse volte e del resto è il frutto del convincimento che si sono fatti i nostri concittadini dentro le urne. Abbiamo ricominciato a frequentare le sedute del Massimo Consesso Civico ormai desolatamente vuoto (consiglieri e addetti ai lavori a parte) e sono arrivate parole e temi che ci fischino nelle orecchie da anni. Primo fra tutti: “Perché la sindaca è assente oggi in Aula?”. Lo dicevano quelli di minoranza cercando di mettere in difficoltà la maggioranza, ora cambiando registro l’ex maggioranza divenuta minoranza lo ha chiesto agli altri che nel frattempo sono arrivati a diventare maggioranza. Oddio che confusione! Ma è proprio così. Oggi a te, ieri a me, e domani… Magari la prossima volta la sindaca verrà e gli argomenti cambieranno, anzi sono già cominciati a cambiare: “Perché non ha completato la giunta dopo oltre un mese dalle elezioni?”. Anche qui nulla di nuovo da destra a sinistra è un argomento che negli anni si è ripetuto. Magari avevano ragione tutti. Ma è sulle cose che si faranno o che si sono realizzate che il giudizio deve essere espresso.

Allora ci permettiamo di sollecitarne due. E magari azzarderemo anche la risposta che potrebbe arrivare. Visto che siamo presuntuosi, allora via. Intorno alla metà di settembre le scuole riapriranno. Da tempo ormai consolidato la mensa nell’infanzia e nelle primarie non inizia mai il primo giorno a non solo, neppure lo scuolabus è puntuale. La risposta negli anni è stata sempre la stessa: non abbiamo ancora il numero completo degli iscritti, aspettiamo fino al “Mitico” primo ottobre e via così mangiando e viaggiando. Non sappiamo se questo accadrà anche quest’anno. E’ cambiato il sindaco e la maggioranza qualcosa di diverso ci dovrà pur essere. Noi guarderemo e racconteremo. Anche perché dando un occhiata su internet, parecchi comuni del nord Italia delle stesse dimensioni di Marsala iniziano i servizi il primo giorno di scuola. Non è vergogna ma se ci sono difficoltà perché, anche in passato, non ci siamo informati come fanno?