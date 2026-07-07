Pulizia notturna a Marsala, prime multe della Municipale

Sono circa 80 le contravvenzioni elevate dalla Polizia Municipale di Marsala, già nel primo giorno di intensificazione dei controlli – così come preannunciato – per il mancato rispetto del divieto di sosta nelle ore notturne in cui avviene la pulizia delle strade. E ciò, per consentire il regolare spazzamento da parte degli operatori di Formula Ambiente. Gli stessi, infatti, hanno più volte evidenziato di non potere svolgere il loro normale lavoro, proprio a causa della presenza di veicoli lungo le vie di volta in volta interessate al passaggio della spazzatrice.

Contestualmente, gli Uffici competenti stanno provvedendo a ripristinare la relativa segnaletica non leggibile da tempo e, in taluni casi, occultata da alberi.