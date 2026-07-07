Petrosino, prorogati i termini per la presentazione delle domande dei tributi locali

Il Consiglio Comunale di Petrosino ha deliberato la proroga dei termini per la presentazione delle istanze relative alla definizione agevolata delle entrate comunali e delle controversie tributarie pendenti. La decisione nasce per favorire la più ampia partecipazione dei contribuenti, concedendo più tempo per aderire a uno strumento che consente di regolarizzare la propria posizione nei confronti dell’Ente. Con la modifica approvata, le domande potranno essere presentate fino al 31 agosto 2026. È stato inoltre differito al 30 settembre 2026 il termine per il pagamento in un’unica soluzione o della prima rata. Le eventuali istanze già presentate restano pienamente valide ed efficaci e non dovranno quindi essere ripresentate. Anche per queste domande il termine per il pagamento della rata unica o della prima rata è prorogato al 30 settembre 2026.

“La definizione agevolata rappresenta un’opportunità concreta per i contribuenti che intendono sanare quanto dovuto relativamente ai tributi locali – dichiara il Sindaco Giacomo Anastasi –. Abbiamo ritenuto opportuno concedere più tempo per aderire, così da agevolare i cittadini e permettere a un numero più ampio di persone di regolarizzare la propria posizione. È una misura che va incontro alle esigenze della comunità e, allo stesso tempo, contribuisce a rafforzare l’azione di recupero delle entrate comunali”.