Settimana di pausa per la Pallamano Erice, poi l’European Cup

Tre giorni di riposo per le Arpie della Pallamano ericina, dopo il successo ottenuto a Ferrara, sabato scorso, nella gara valevole per la terza giornata di Campionato. La formazione allenata dal coach Ignacio Aniz Legarra Iñaki riprenderà il suo lavoro in palestra giovedì 26 settembre. Il prossimo impegno del campionato di A1 è fissato per sabato 19 ottobre (ore 18), giorno in cui l’AC Life Style ospiterà Casalgrande Padana al Palazzetto “Pino Cardella”. Prima di quella data, però, inizierà il cammino in Europa con il primo turno della EHF European Cup contro le lituane del Cascada HC Garliaca SM. Sabato 5 ottobre, infatti, l’AC Life Style Handball Erice sarà impegnata in trasferta e sabato 12 ottobre riceverà la visita della formazione lituana, al Palazzetto “Pino Cardella”.

La capitana Lorena Benincasa dichiara: “Questa settimana di pausa è utile per ricaricarci, ritrovare le energie e consentire alle nostre compagne infortunate di riprendersi del tutto. Finora, tante di noi hanno trovato diversi minuti e sopperito nel miglior modo alle numerose assenze. E’ chiaro che più andremo avanti, e più avremo bisogno del contributo di tutte. Dopo questo weekend, arriverà la Coppa, che per noi è un grande stimolo, e successivamente saremo sottoposte ad un tour de force anche per i recuperi di campionato. Si entrerà in una fase della stagione molto intensa, e noi vogliamo arrivare pronte”.