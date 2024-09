A Pantelleria aumentate le giornate lavorative per colture e orti terrazzati

La Regione Siciliana, su iniziativa dell’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria e con il sostegno del Comune di Pantelleria, ha approvato un decreto cruciale, che apporta modifiche significative alla gestione del lavoro agricolo nelle isole minori. A firma del Dirigente Generale Dario Cartabellotta, il documento dall’Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea si basa su una relazione tecnica agraria realizzata dall’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria e sulla nota dell’Assessore all’Agricoltura del Comune di Pantelleria, che ha richiesto un aggiornamento sostanziale della tabella riguardante il fabbisogno di lavoro per ettaro, in modo da garantire una maggiore coerenza con le reali necessità del settore agricolo locale. L’aumento delle giornate lavorative contribuisce a un giusto riconoscimento dell’impegno dei viticoltori e agricoltori non solo a Pantelleria, ma in tutte le isole minori (Eolie, Egadi, Ustica e Pelagie), favorendo così una più efficiente gestione delle risorse umane e un miglioramento complessivo della produttività.

È stato quasi triplicato il numero di giornate lavorative per le pratiche agricole di coltivazione dei vigneti ad alberello uva da vino terrazzato e uva da tavola terrazzato e sono state aggiunte nuove colture e tecniche colturali legate ai terrazzamenti. Questo aumento rappresenta un sostanziale supporto agli agricoltori e viticoltori locali, che da tempo segnalano la carenza di manodopera stagionale a causa di un insufficiente numero di giornate lavorative ufficialmente riconosciute.

“Siamo orgogliosi di aver raggiunto questo importante obiettivo per Pantelleria e le isole minori” hanno dichiarato Italo Cucci e Sonia Anelli, Commissario straordinario e Direttrice dell’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria. “Ringraziamo la Regione Siciliana per aver dimostrato sensibilità nei confronti delle esigenze di tantissimi produttori agricoli locali. Questo decreto rappresenta un segnale importante verso una gestione più efficiente delle risorse agricole e delle risorse umane”. Con l’entrata in vigore del decreto, si aprono nuove prospettive per lo sviluppo rurale delle isole minori siciliane, dove l’agricoltura non è solo una fonte di sostentamento, ma anche un patrimonio culturale e storico da proteggere e valorizzare.