A Trapani e Mazara ancora ‘vie dei tesori’, libri e tramonti a Marsala

Nuovi eventi in Provincia di Trapani. Il sipario del Cine Teatro Ariston di Trapani annuncia di aprirsi il 18 ottobre con l’attore Marco Falaguasta e il suo spettacolo “Il meglio di…noi”. La rassegna ospiterà: Ezio Greggio (14 novembre), Cristiana Capotondi (15 gennaio 2025), Valentina Persia (20 febbraio 2025), Rocco Papaleo (5 marzo), Monica Guerritore (27 marzo), Lorenzo Flaherty, Francesco Branchetti e Isabella Giannone (10 aprile), Pierpaolo Spollon (24 maggio). Inizio spettacoli ore 21. A Trapani, Mazara e Alcamo ancora week end con ‘Le vie dei Tesori’ fino al 29 settembre. Si potranno visitare tutti i più importanti monumenti cittadini. A Mazara lunedì 23 settembre alle ore 16 nella Sala La Bruna del Collegio dei Gesuiti si terrà un incontro pubblico promosso dall’assessore al Turismo, Cultura ed Eventi Germana Abbagnato con gli operatori del comparto ricettivo di Mazara del Vallo. L’avviso di entrata in funzione della Banca Dati è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 3 settembre e le iscrizioni dovranno avvenire entro 60 giorni.

Continua il Festival del Tramonto a Marsala. Giovedì 19 settembre alle ore 17.30 presso Baglio Donna Franca, Silvia Maira e Serena Lo Pilato presenteranno il loro libro “Gli anni d’oro della dinastia Florio” (Bonfirraro Editore). Dialogano con le autrici, la prof.ssa Nina Pantaleo e il giornalista Angelo Barraco. Sabato 21 settembre alle ore 17.30 presso Saline Genna, il giovanissimo Flavio Barone presenterà il suo primo libro “Io sono Flavio Bomber 1”. Dialogano con l’autore Teresa Titone e Linda Licari. Domenica 22 settembre alle 17.30 presso Saline Genna, verrà presentato il libro di Giacomo Di Girolamo e Nello Trocchia “Una vita tranquilla. Latitanza e cattura, verità e misteri di Matteo Messina Denaro” (Zolfo). Dialogano con l’autore: Giovannella Licari e Davide Licari.

Al Cinema Golden fino al 24 settembre ore 21 immagini inedite e testimonianze esclusive volto a celebrare il 20° scudetto nerazzurro con “Inter. Due stelle sul cuore”. Gli iscritti all’Inter Club “J. Zanetti” si ritroveranno al Golden. “A strega du mari” è un’opera teatrale scritta da Chiara Putaggio con la regia di Alessandro Idonea che andrà in scena domenica 22 settembre alle ore 19 nel teatro a mare “Pellegrino 1880”, in una vasca delle antiche Saline Genna. In scena: Angela Alagna, Daniele Bertolino, Eleonora Bongiorno, Marilena Colicchia, Stefania Parrinello, Loredana Salerno, Nadia Zannelli, con la regia di Alessandro Idonea. Al Cinema Golden verrà proiettato il film “Campo di Battaglia” con Alessandro Borghi alle ore 17 e 19; mentre il 24 alle ore 19 verrà programmato il film “Finalement”, con l’introduzione di Jana Cardinale. Infoline 0923.931725.