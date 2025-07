Tranchida vs Antonini: “Solidarietà allo sfortunato presidente, viene tradito da tutti”. VIDEO

Non si placano gli scontri tra il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida e il Presidente di Trapani Calcio e Shark, Valerio Antonini. Il primo nei giorni scorsi ha tenuto una conferenza stampa per ribadire punto per punto tutte le mancanze del numero uno granata, mentre il secondo ha affidato ad X e ai Social le sue repliche sempre colorate non mancando di contrattaccare Tranchida e la sua gestione della cosa pubblica dopo che nei giorni scorsi aveva annunciato la nascita di un movimento politico per la città.

In un altro incontro con la stampa, Tranchida, si lascia andare ad un siparietto gettando una frecciatina degna del miglior Vincenzo De Luca, proprio contro lo stesso Antonini: “Debbo manifestare solidarietà al Presidente Antonini perchè, mi fa tanto tenerezza, perchè persone così sfortunate ne conosco poche nella mia vita. Perchè è stato truffato un pò da tutti e questo mi dispiace, perchè è una persona sfortunata perchè è stato tradito da alcuni giocatori, da alcuni allenatori di calcio… da alcuni braccio destro… è stato tradito persino dal suo consulente… lui dice che punta molto sui giovani, in effetti l’operazione che ha fatto con Alfieri, gli è andata pure male… viene tradito da tutti. Tutti gli han provocato dei danni, anche fornitori scelti discrezionalmente, anche dal sindaco attuale. E’ stato tradito anche da una persona con la quale ha condiviso il giorno e la notte, anche le trasferte, come Lele Barbara… Insomma, l’imprenditore Valerio Antonini ha tutta la mia solidarietà. Adesso è stato pure tradito da qualche guasto tecnico che ha provocato un blackout a Telesud. Tutta la mia solidarietà nei confronti di questa persona assolutamente sfortunata”. Anche se Tranchida è molto serio, poco lascia all’immaginazione dopo quanto accaduto nei giorni scorsi e nelle trascorse settimane….

GUARDA IL VIDEO: