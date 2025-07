Scacchi, marsalesi al Campionato Italiano Giovanile: buone performance

Si è chiuso sabato scorso, dopo nove intensi turni di gioco, il CIG 2025: il Campionato Italiano Giovanile di scacchi che quest’anno si è svolto in Sicilia, a Terrasini. Più di 1.200 i ragazzi giunti dalle varie parti d’Italia per contendersi il titolo di campione nazionale. La Lilybetana Scacchi si è presentata all’appuntamento con una compagine di ben 15 giovani scacchisti che hanno affrontato i coetanei nelle varie categorie: dall’Under 8 fino all’Under 18. Dal 28 giugno al 5 luglio, i marsalesi hanno vissuto giornate di intensa emozione, sognando l’ambito titolo. Eccellente la prestazione del giovanissimo Edoardo Fontana che, nell’Under 10, ha dominato la classifica per buona parte della competizione. La sua corsa verso il podio tuttavia è stata fermata dalle due sconfitte finali che gli hanno impedito di centrare l’obiettivo, chiudendo infine il Campionato al 12° posto.

“Al di là del risultato finale, Fontana ha dimostrato di essere un grande giocatore nonostante la sua giovane età, regalandoci fortissime emozioni. Certamente questa esperienza gli permetterà di maturare e crescere in vista di nuove sfide. Complimenti a lui e tutti gli altri ragazzi per i risultati raggiunti”, commenta il Presidente della Lilybetana Scacchi Giuseppe Cerami. Ottimo anche il piazzamento del giovanissimo Samuele Fazio che, con 6 punti su 9, si è classificato 16° nell’Under 8. Risultato soddisfacente anche per Nicola Salsa 14° nell’Under 14. Gli istruttori Pietro Savalla e Antonino Meo per tutta la settimana hanno accompagnato i ragazzi in questa avventura. La Sicilia si è posizionata al primo posto nella classifica delle Regioni.