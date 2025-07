Rione Cappuccinelli, a Trapani consegnati i lavori. Ecco come diventerà

Trapani guarda al futuro e lo fa con una visione ambiziosa, concreta e sostenibile. Lunedì scorso si è tenuta la cerimonia ufficiale per la consegna dei lavori del Progetto PINQUA 2 all’impresa esecutrice Consorzio Agoraa Scarl. Teatro dell’evento, simbolicamente carico di significato, l’ex CCR di Lungomare Dante Alighieri, il vecchio centro di raccolta rifiuti, da cui partirà un importante processo di trasformazione urbana destinato a ridisegnare profondamente il volto della città. Presenti alla cerimonia il sindaco Giacomo Tranchida, la giunta municipale, il Prefetto Daniela Lupo, e i rappresentanti delle forze dell’ordine. Un momento che ha sancito l’avvio di un piano articolato, suddiviso in due lotti, per un investimento complessivo di oltre 30 milioni di euro, finanziato nell’ambito del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare.

Nuovo impulso per il rione Cappuccinelli

Il cuore dell’intervento è il Rione Cappuccinelli, uno dei quartieri più popolosi ma anche storicamente più fragili della città, che sarà oggetto di una profonda riqualificazione. Il progetto prevede il recupero di diverse palazzine residenziali, il rifacimento dei prospetti, dei terrazzi e degli spazi comuni, nonché interventi di efficientamento energetico che comprendono l’installazione di impianti fotovoltaici e la costituzione di una comunità energetica locale. Accanto alla parte residenziale, il progetto investe sull’infrastruttura urbana: sarà infatti completamente rifatta la rete idrica e fognaria, oltre alla rete di distribuzione dell’energia e dell’illuminazione pubblica, con un’attenzione specifica alla risoluzione definitiva del cronico problema degli allagamenti che colpisce il quartiere durante le piogge.

L’assessore Guaiana spiega il progetto

“Non si tratta solo di una riqualificazione edilizia – ha dichiarato l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Trapani, Enzo Guaiana – ma di una vera e propria rivoluzione urbana e culturale. Lavoriamo per restituire decoro e dignità a intere porzioni di città, integrando le esigenze abitative con una visione ecologica, energetica e sociale. Il progetto PINQUA rappresenta un cambio di passo, e Trapani vuole essere all’avanguardia in questo processo”. Uno degli interventi più significativi del PINQUA 2 riguarda l’ex CCR del Lungomare Dante Alighieri, punto d’origine della nuova narrazione urbana. Qui sorgerà un parco a verde affacciato sul mare, pensato per diventare luogo di incontro, svago e socialità, in particolare per le famiglie e i bambini del quartiere. Il parco sarà messo “a sistema” con l’ex mattatoio, altro simbolo della Trapani industriale che in questi mesi si sta trasformando in un polo culturale e universitario, con alloggi destinati al campus degli studenti e spazi per eventi culturali e musicali. Un collegamento pedonale e paesaggistico unirà queste aree, creando un asse verde che, attraversando il litorale, darà vita a una delle trasformazioni urbane più ambiziose dell’intera Sicilia occidentale.