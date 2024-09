Fiaba, mito, storia e predizioni, ma anche poesia, desideri, sogni infranti e necessità di giustizia. Sono questi gli ingredienti di “A strega du mari”, opera teatrale scritta da Chiara Putaggio con la regia di Alessandro Idonea che andrà in scena domenica 22 settembre alle ore 19.00 nel teatro a mare “Pellegrino 1880”, in una vasca delle antiche Saline Genna, nella riserva naturale dello Stagnone. Una produzione dell’Associaizone Soleras che vede in scena il mito della sirenetta prendere vita nel mare tra Marsala, o meglio Lilybeo, e Favignana e Levanzo al tempo della Battaglia delle Egadi. Si tratta di una pièce per lo più al femminile che vede al centro della vicenda la strega del mare, donna onnisciente che dal suo “antro scuruso” avverte il disagio della Sirenetta, Ligea, la figlia “nica” del Re, che non riesce più a vivere la sua esistenza eterna fatta di giorni tutti uguali, feste a palazzo e immensa solitudine, spezzata solo dal canto venturo della Sibilla Lilybetana, della quale Lighea ascolta le profezie, senza capirle.

A colorare l’opera con ironia e ilarità saranno Scilla e Cariddi, un tempo mostri marini, ma oggi imprenditrici della bellezza, titolari di uno dei più importanti saloni di bellezza del mondo sottomarino. Finché un giorno Lighea, ascoltando la Sibilla, comprende che sta per avvenire l’assedio dei Romani ai danni dei Punici e decide di intervenire. In scena: Angela Alagna, Daniele Bertolino, Eleonora Bongiorno, Marilena Colicchia, Stefania Parrinello, Loredana Salerno, Nadia Zannelli, con la regia di Alessandro Idonea. Una produzione dell’Associazione Soleras con la collaborazione del MAC – Movimento Artistico Culturale Città di Marsala, inserita nel programma delle attività relative a “Saline in festa”, evento organizzato dalle Saline Genna di Marsala