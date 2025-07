Refezione scolastica a Marsala, confermate le tariffe dello scorso anno

L’Istituzione Marsala Schola rende noto che sono confermate anche per il 2025/2026 delle tariffe per la refezione scolastica in vigore lo scorso anno.

Invariati, quindi, i costi di compartecipazione per le famiglie, soprattutto in favore delle fasce più deboli della popolazione con ISEE inferiore ad 9 mila euro. Fermo restando che la refezione scolastica sarà attiva dal 1° ottobre e fino al 31 maggio 2026, il CdA dell’Istituzione sta valutando la possibilità di disporre l’avvio anticipato del servizio e la predisposizione di un nuovo menù. “Sono evidenti i miglioramenti complessivi dei servizi offerti all’utenza scolastica nell’anno scolastico appena trascorso – affermano il sindaco Massimo Grillo e il presidente dell’Istituzione Salvatore Bellafiore; lo testimonia anche l’aumento degli iscritti alla mensa, i maggiori pasti giornalieri erogati e il crescente apprezzamento del servizio da parte delle famiglie”.

Intanto, da martedì prossimo al via le iscrizioni/conferme al Servizio di Refezione Scolastica per l’anno 2025/2026. La presentazione delle istanze, entro il prossimo 28 settembre, deve essere effettuata esclusivamente online, accedendo mediante SPID o Credenziali anche dal sito Istituzionale di Marsala Schola, beneficiari del servizio sono gli alunni iscritti a tempo pieno delle Scuole dell’Infanzia e Primaria del Comune di Marsala.