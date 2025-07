Petrosino, parla l’associazione ‘Gli Amici di Caterina’: “Il Comune dimentica i più fragili”

L’associazione “Gli Amici di Caterina”, realtà attiva nel sociale sul territorio di Petrosino, ha lanciato un appello ma anche un atto d’accusa nei confronti dell’Amministrazione comunale guidata da Giacomo Anastasi, denunciando una persistente mancanza di attenzione verso le fasce più deboli della cittadinanza. Il Presidente Antonio Indelicato – che va detto, è anche marito della consigliera comunale di opposizione Marcella Pellegrino – parla a nome dell’associazione: “Sono passati oltre tre anni di sindacatura, tre anni in cui l’Amministrazione ha dimostrato, nei fatti, una totale assenza di attenzione verso chi più avrebbe bisogno di cura, ascolto e presenza“.

Secondo il Presidente Indelicato, a Petrosino vivono numerosi anziani soli, persone con disabilità e famiglie in difficoltà, spesso invisibili, che non trovano risposte da parte delle istituzioni e denuncia l’assenza di servizi essenziali come l’assistenza domiciliare, progetti di inclusione, o interventi concreti volti a migliorare la qualità della vita di chi vive ai margini: “I servizi sociali, da anni, non esistono nei fatti. Non esiste una rete di supporto, non esiste un piano serio per contrastare l’isolamento degli anziani o sostenere chi convive con una disabilità“. Per l’Associazione “Gli Amici di Caterina”, mancano azioni minime ma fondamentali, come un servizio di supporto psicologico, un centro di ascolto, o semplicemente un aiuto per chi non può uscire di casa: “Chi governa un territorio ha il dovere morale di non dimenticare i più fragili. Il valore di un’Amministrazione si misura dall’attenzione concreta verso chi non ha voce, non dalle luci delle inaugurazioni o dagli annunci sui social”, dice ancora.