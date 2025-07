E’ sold out per il concerto di Riccardo Sinigallia al Tempio di Segesta

La terza edizione del Festival Intrecci Narrativi, promosso dall’Associazione per l’Arte in collaborazione con Ottantunocento all’interno del Tempio di Segesta, si concluderà domenica 13 luglio alle ore 20.00 con la musica e l’evento denominato “Concerto a cuor leggero” di Riccardo Sinigallia, già membro della band Tiromancino (chitarra, piano e voce) Laura Arzilli (basso e voce). Sinigallia scrive canzoni dall’età di 12 anni. Nel 1988 forma i 6 suoi ex, band con cui scrive, suona e canta per quattro anni nei centri sociali e nei club dei primi anni ’90. Dal 1994 comincia la collaborazione come autore e produttore, fra gli altri, con Niccoló Fabi, Max Gazzè, Frankie Hi Nrg Mc, Tiromancino, Luca Carboni, Coez, Mina e Celentano, Motta, Mengoni. Nel 2003 esce il primo album “Riccardo Sinigallia”. Nel 2006 viene pubblicato “Incontri a metà strada”, il suo secondo album. Nel 2014, con i brani “Prima di andare via” e “Una rigenerazione” partecipa per la prima volta da solista al Festival di Sanremo, a cui farà seguito, il 20 febbraio, la pubblicazione del suo terzo album “Per Tutti”.

Per il cinema ha collaborato, fra gli altri, con Valerio Mastandrea, Gabriele Muccino, Renato Santamaria, Gabriele Salvatores, Ginevra Elkann, Francesca Archibugi. “A cuor leggero” viene candidata come migliore canzone originale ai David di Donatello del 2016. E’ del 2018 “Ciao Cuore”, il quarto e ultimo album uscito a suo nome. Nel 2024 è produttore artistico de “La vita com’è” di Brunori sas candidata ai David di Donatello 2024 come migliore canzone originale nel film ”Il più bel secolo della mia vita” di Alessandro Bardani. Laura Arzilli è figlia d’arte: il padre Raffaele è stato un sassofonista jazz che ha accompagnato l’intera carriera teatrale di Gigi Proietti. Dal 1985 ha lavorato come vocalist e turnista per diverse compagnie teatrali e progetti discografici. Nel 1993 diventa stabilmente la bassista dei Tiromancino. Dal 2001 lascia i Tiromancino e lavora come produttrice e bassista con il suo compagno Riccardo Sinigallia.

Il Festival Intrecci Narrativi si realizza in collaborazione con Ottantunocento – Consulenza culturale di Giusi Migliaccio e Serena Ferraiolo, con il Parco archeologico di Segesta, BCC – BANCA DON RIZZO e Agriturismo Tenute Plaia, e con il sostegno della REGIONE SICILIANA – Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.L’ingresso è gratuito, con prenotazione sul sito:www.associazioneperlarte.it/prenota/