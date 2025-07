Trapani Shark annuncia l’arrivo dell’americano Ryan Arcidiacono

La Trapani Shark annuncia l’arrivo di Ryan Arcidiacono, play-guardia americano di 191 cm e 88 kg proveniente dalla G League dove giocava con i Windy City Bulls. Ryan Curran Arcidiacono è nato a Filadelfia (USA) il 26 marzo 1994. E’ un play-guardia di grande leadership, tiro dalla distanza e visione di gioco. Ryan Arcidiacono, nato a Filadelfia da famiglia di origini italiane, si forma alla Neshaminy High School e poi alla Villanova University, dove diventa una figura chiave del programma di basket. Fin dal primo anno in NCAA si distingue come una delle migliori point-guard della conference, chiudendo con 11.9 punti di media e venendo inserito nel Big East All-Freshman Team. Dopo una seconda stagione più difficile, si afferma definitivamente nel terzo anno con il titolo di Big East Player of the Year. Nel suo anno da senior guida Villanova alla vittoria del titolo NCAA, primo dal 1985, e viene nominato Most Outstanding Player delle Final Four. Nel 2020, Villanova ritira la sua maglia n°15.

Non selezionato al Draft NBA 2016, Arcidiacono inizia la carriera professionistica con gli Austin Spurs in D-League. Dopo una parentesi sfumata con la Juvecaserta in Italia, nel 2017 firma un two-way contract con i Chicago Bulls, debuttando in NBA e mostrando buone qualità anche nella lega affiliata Windy City. Nella stagione 2018-2019 diventa titolare per un periodo, migliorando le sue statistiche e chiudendo con 6.7 punti di media in 81 partite. Dopo un rinnovo triennale, il suo minutaggio si riduce nelle stagioni successive, anche a causa dell’arrivo di nuovi giocatori e di alcuni infortuni. Dopo l’esperienza con i Maine Celtics (G-League), nel 2022 firma con i New York Knicks, squadra con cui disputa due stagioni e viene brevemente ceduto ai Portland Trail Blazers. Nel 2023-2024 torna in G-League con i Windy City Bulls, dove chiude l’ultima stagione con 8.3 punti, 2.9 rimbalzi e 3.3 assist di media in 24 partite. A livello internazionale, pur non potendo essere considerato “italiano” a livello FIBA per mancanza di cittadinanza, ha vestito la maglia della Nazionale sperimentale tra il 2014 e il 2015, totalizzando 17 presenze e 100 punti.