Palermo e non solo già da ieri è in massa in coda per dare l’ultimo saluto al grande campione Totò Schillaci, deceduto a 59 anni ieri al Civico dopo aver lottato contro un tumore al colon. Di lui si ricordano i goal di quell’Italia ’90 che ci ha fatto sognare, gli occhi sgranati e le urla al cielo assieme ai suoi compagni. Totò Schillaci è nell’Olimpo del calcio italiano.

