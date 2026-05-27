Giovedì alle 11.30 Andreana Patti sarà proclamata ufficialmente sindaco di Marsala

Domani, giovedì 28 maggio, Andreana Patti sarà ufficialmente proclamata sindaca di Marsala. La cerimonia di proclamazione sarà seguita, alle ore 11:30 a Palazzo Municipale, dal passaggio di consegne con il sindaco uscente Massimo Grillo.

Andreana Patti ha conquistato la guida della città ottenendo il 50,5% dei consensi, pari a 20.963 voti, centrando una vittoria netta già al primo turno e superando ampiamente la soglia del 40% prevista dalla legge elettorale siciliana.

Alle sue spalle si è piazzato l’uscente Massimo Grillo con il 33,25% e 13.804 preferenze. Terza Giulia Adamo con il 15,28% e 6.342 voti, mentre Leonardo Curatolo ha ottenuto lo 0,97% con 402 preferenze.