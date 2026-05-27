Schifani inaugura il nuovo Pronto Soccorso di Trapani. VIDEO

Sono stati inaugurati oggi il nuovo Pronto soccorso dell’ospedale Sant’Antonio Abate, DEA di primo livello, che è stato ampliato, e il Pronto Soccorso dell’ospedale di Castelvetrano. Nel capoluogo di Provincia è arrivato il presidente della Regione siciliana Renato Schifani per il taglio del nastro dei nuovi spazi assieme al neo assessore regionale alla Salute Marcello Caruso e all’assessore Mimmo Turano, al suo primo impegno ufficiale nel trapanese. Ad accoglierli, la commissario straordinario dell’Asp di Trapani, Sabrina Pulvirenti. Nel pomeriggio, Caruso e Pulvirenti si sono spostati poi a Castelvetrano per inaugurare il nuovo Pronto soccorso cittadino. L’obiettivo è cercare di ridurre o arginare le criticità legate ai pochi posti letto e alle emergenze quotidiane.

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