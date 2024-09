Sconfitta pesante per il Trapani in casa, silenzio stampa e denuncia per Antonini

Di fronte al suo numerosissimo pubblico, circa 4.783 al Provinciale, il Trapani rimedia una pesante sconfitta nella seconda gara del Campionato di serie C contro il Picerno. Partono bene i granata con una serie di occasioni che non sono state finalizzate e con gli ospiti che non hanno mai mollato. Difatti il numero 10 del Picerno colpisce la sfera, ulteriore errore di Gelli che manda Maiorino verso la porta per lo 0-1. Nei minuti finali del primo tempo è assedio del Trapani dove si registra un’occasione del Picerno. Nella ripresa le sorti dei padroni di casa non cambiano: i rossoblu di contropiede realizzano il secondo goal con la doppietta personale di Maiorino. Al 64′ da posizione dubbia ma regolare per l’assistente dell’arbitro, il tiro di Volpicelli sfonda la porta di casa. Il Trapani cerca di non sfigurare con Karic che prende il palo e Kanoute all’80’ senza centrare lo specchio. Troppi errori per i granata che in due partire si trovano in classifica con solo un punto dovuto al pareggio per 2 a 2 nella prima di Campionato contro il Foggia.

Ma la tegola non è finita qui per i trapanesi: nessun tesserato della squadra cara a Valerio Antonini è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta. La società granata ha comunicato la scelta di intraprendere il silenzio stampa. Inoltre un comunicato ufficiale è arrivato dalla società Taranto Football Club 1927 dove il Presidente Massimo Giove fa sapere: “Provvederanno a querelare e denunciare presso le autorità giudiziarie e alla Procura Federale, il Presidente del Trapani Valerio Antonini per le dichiarazioni false e lesive rilasciate nella conferenza stampa di ieri”. Ma cosa aveva detto Antonini? Questa una parte dell’intervista pre-gara: “Noi quest’anno abbiamo in C una società come il Taranto, di una delle Città più importanti d’Italia…E’ in mano di fatto a un signore che ha depauperato dal punto di vista patrimoniale la Società. Un signore che l’altro anno ci aveva venduto un giocatore che si chiama come me: Antonini sul quale io avevo puntato in maniera importantissima“.

Tabellino di gara:

TRAPANI (4-3-3): Seculin; Ciotti (69′ Zuppel), Gelli, Sabatino, Martina (45′ Celiento); Karic, Carraro (87′ Marino), Mastrantonio (45′ Spini); Kanoute, Lescano, Fall (45′ Bifulco). A disposizione: Ujkaj, Salamone, Udoh, Sciortino, Carriero, Valietti, La Commare. Allenatore: Alfio Torrisi

PICERNO (4-2-3-1): Summa; Pagliai, Allegretto, Gilli, Guerra (53′ Nicoletti); De Ciancio, Piterresi (87′ Franco); Vitali (53′ Energe), Petito, Esposito (53′ Volpicelli); Maiorino (67′ Santarcangelo). A disposizione: Merelli, Seck, Santi, Cecere, Papini, Cardoni. Allenatore: Francesco Tomei

Marcatori: 20′ Maiorino (P), Gelli (Aut. P), Volpicelli (P)

Ammoniti: Guerra (P), Tomei (All. P), Allegretto (P), Gilli (P)