Misiliscemi approva il Rendiconto di gestione: verso l’assunzione dei dipendenti comunali

La Giunta comunale di Misiliscemi ha approvato il Rendiconto di gestione 2023, che permetterà di attivare e completare tutte le procedure di assunzione di dipendenti comunali entro la fine del mese di settembre o al massimo nei primi di ottobre. L’atto relativo all’approvazione del Consuntivo è già stato inoltrato ai revisori per i pareri di competenza, e successivamente passerà in Consiglio comunale per l’approvazione seguente, presumibilmente dopo il 25 settembre. Si tratta del quinto bilancio approvato dall’Amministrazione Tallarita, che fa riferimento a un’attività proficua, grazie anche alla collaborazione del dottor Gianfranco Taormina, esperto economico del sindaco, e della responsabile del Settore Finanziario, ragioniera Caterina Fasola.

“Un impegno importante che continua nella direzione di dare servizi concreti e un organigramma strutturale al nuovo Comune – dicono il sindaco, Salvatore Tallarita e l’assessore Elio Barbera, con delega al bilancio, finanze e tributi – . Per i dati tecnici possiamo dire che il bilancio ha un risultato di amministrazione di 10 milioni di euro circa con risorse vincolate anche per quest’anno, così come per il 2022, di circa 3,5 milioni di euro a favore del Comune di Trapani, e questo mette in sicurezza il nostro ente sulla possibilità di pagare nel momento in cui ci daranno i rendiconti definitivi 2023, le somme al Comune capoluogo, e per il 2024 sono già stati fatti gli impegni e le determine per i pagamenti del capitolo di ambiente, rifiuti e illuminazione pubblica a favore del Comune di Trapani. Questo ci dà possibilità di capire che anche per il 2023 il risultato di Amministrazione e di bilancio dell’Ente gode di buona salute, anche se ancora non pienamente a regime in termini di entrate e costi complessivi”.