Antonini: “Giocheremo al Velodromo di Palermo”. Duro attacco alle istituzioni trapanesi

Il Trapani FC disputerà le gare casalinghe della stagione 2026/2027 allo stadio Velodromo “Paolo Borsellino” di Palermo. La società granata ha reso noto di aver ottenuto il nulla osta da parte del Comune di Palermo per utilizzare l’impianto in vista del prossimo campionato di Lega Nazionale Dilettanti, in attesa di conoscere l’esito della richiesta di riammissione in Serie C. Ad annunciarlo è stato il presidente Valerio Antonini, che ha espresso il proprio ringraziamento all’amministrazione comunale del capoluogo siciliano per la disponibilità dimostrata. “Ringrazio la Giunta comunale di Palermo per la sensibilità dimostrata – afferma Antonini –. È un gesto che non dimenticherò e che dimostra come certe vecchie contrapposizioni tra Trapani e Palermo appartengano ormai al passato”.

Possibile riammissione in serie C?

Il patron granata ha spiegato di guardare con fiducia anche alla possibile riammissione del Trapani nel Campionato di Serie C. “Giocare al Velodromo sarebbe motivo di entusiasmo ancora maggiore qualora arrivasse la riammissione in Serie C, che continuo ad attendere con fiducia e che spero possa essere ufficializzata entro la fine di luglio”, sostiene. Nel lungo messaggio diffuso dalla società non sono mancati toni durissimi nei confronti delle istituzioni del territorio trapanese. Antonini ha criticato i sindaci della provincia che, secondo la sua ricostruzione, non avrebbero concesso la disponibilità degli impianti o non avrebbero risposto alle richieste avanzate dal club. “Abbiamo chiesto aiuto ai Comuni della provincia, ma in alcuni casi abbiamo ricevuto un diniego, in altri nemmeno una risposta. È un comportamento che considero inaccettabile”, dichiara il presidente del Trapani.

Nessuna responsabilità da Marsala

Antonini ha però escluso dalle proprie critiche il Comune di Marsala, precisando che l’Amministrazione e la neo sindaca Andreana Patti non avrebbe posto ostacoli alla richiesta del club. “Desidero escludere da questo giudizio la sindaca di Marsala, che non ha opposto alcun veto. Resta il fatto che l’impianto marsalese non era comunque utilizzabile per le criticità strutturali già evidenziate dalla Lega Nazionale Dilettanti”, precisa. Un passaggio è stato dedicato anche ai tifosi granata, ai quali Antonini ha rivolto un messaggio di ringraziamento, annunciando l’avvio della campagna abbonamenti. “Alla tifoseria trapanese che mi è stata vicina in questo momento rivolgo un sincero ringraziamento. Da lunedì inizieremo a lavorare alla campagna abbonamenti con l’obiettivo di riempire il Velodromo”, afferma.

Il contenzioso con il Libero Consorzio

Infine, il presidente del Trapani è tornato sul contenzioso con il Libero Consorzio comunale di Trapani e con il presidente Salvatore Quinci, confermando l’intenzione di proseguire la battaglia nelle sedi giudiziarie. “Attendo personalmente il presidente Quinci all’udienza del prossimo settembre. Chiederò che vengano riconosciuti gli importi che riteniamo dovuti, compresi i danni che la società sostiene di aver subito”, conclude Antonini. Il comunicato del patron granata si inserisce nel clima di forte tensione che da settimane caratterizza il rapporto tra il Trapani FC e le istituzioni provinciali, dopo il mancato utilizzo dello stadio Provinciale e la ricerca di una sede alternativa per le gare interne della prossima stagione.