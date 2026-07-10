Il comune di Marsala assegna la gestione della palestra “Fortunato Bellina”: vince la Polisportiva Marsala Volley

Con la determinazione dirigenziale n. 35 dell’8 luglio 2026 è stata approvata la graduatoria definitiva della gara pubblica per l’affidamento della palestra comunale “Fortunato Bellina”. Si è aggiudicata il bando la Polisportiva Marsala Volley, che ha ottenuto un punteggio di 99 su 100.

La procedura, avviata tramite bando a evidenza pubblica, mirava a individuare il soggetto incaricato della gestione dell’impianto sotto i profili organizzativo, tecnico e sportivo. Secondo quanto riportato nella determina, il Responsabile unico del procedimento ha accertato la regolarità dell’iter, la conformità del progetto gestionale presentato e la veridicità dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario, esprimendo un giudizio favorevole.

La concessione avrà durata decennale e, precisa l’amministrazione comunale, non comporterà nuovi oneri per il bilancio. L’affidamento è formalmente definitivo.

Un plauso alla Polisportiva Marsala Volley e ai partner della costituenda ATS Polisportiva Marsala Volley & Associati: la speranza è che la nuova gestione offra slancio alle attività sportive cittadine, promuovendo opportunità e programmi per i giovani atleti della zona.