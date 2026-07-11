Gaspare Baiata e il futuro della viticoltura trapanese. VIDEO

Gaspare Baiata, presidente della storica cantina di Paolini a Marsala.

Nell’imminenza della vendemmia che sta per cominciare che impressione ha lei su come andrà il raccolto nella provincia di Trapani?

“Sono convinto che il risultato della produzione sarà molto simile a quello dell’anno scorso. Non solo, visto che non ci sono particolari patologie delle piante, la qualità si presenterà anche particolarmente ottima. Il problema invece è un altro”.

Quale?

“Vede noi commercializziamo il vino nel nord del Paese, ma i costi ci stanno mettendo alle strette. Non esagero se dico che il ricavato della produzione sta diventando minore del costo del prodotto. Quindi in pratica si ha l’impressione di lavorare in perdita. Noi produciamo una media di 50 quintali circa ad ettaro, mentre nelle zone del nord producono intorno a 300 quintali. Il risultato è quello che noi non riusciamo soprattutto nell’imbottigliato di primo prezzo, ad essere competitivi. il costo è davvero eccessivo”.

Come può la politica intervenire per sostenere il settore?

“Ci sono delle iniziative a sostegno, tuttavia le preoccupazioni riguardano anche altri settori oltre che la coltivazione”.

Per esempio?

“Se viene meno il vigneto viene meno anche l’occupazione. Si perdono posti di lavoro. Ogni 10 ettari che mancano, si perderà anche una unità lavorativa. La previsione continuando su questa strada sarà la perdita nel prossimo futuro del 50% della superficie vitata”.

Quindi di fronte ad una situazione di prospettiva che lei ci presenta la politica può intervenire?

“La politica deve andare a braccetto con la scuola, con l’Università che può, di concerto con i territori, aiutare a veicolare i produttori anche verso altre soluzioni”.

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