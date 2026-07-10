Al Cine Don Bosco di Marsala Minions… in attesa del “Summer Show”

Al Cine Don Bosco di Marsala ancora “Minions & Monsters” alle ore 19 e 21. I Minions sono alle prese con il grande cinema di Hollywood. Ma il Teatro Don Bosco ospita questa estate una ricca rassegna di spettacoli che gode del patrocinio del Comune di Marsala dal titolo “Nomea Monday Summer Show”. Il 13 luglio “Risate sotto le stelle”, il 20 luglio “Musical sotto le stelle – Viaggio a Broadway”, il 27 luglio “Musical’s Disney” con gli allievi di Nomea School, il 4 agosto “Ora qui è luce” dell’associazione Skenè, il 6 agosto “Vadovia” con gli allievi del Liceo Scientifico “P. Ruggieri” e il 12 agosto “Pecore zoppe” di Giovanna La Parrucchiera. Tutti gli spettacoli si terranno nell’Arena Don Bosco alle ore 21.15.