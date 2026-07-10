Consiglio comunale di Marsala, lunedì si torna in aula. Commissioni già al lavoro, tra urgenze e primi nodi da affrontare

Come preannunciato nel corso dell’ultima seduta, il presidente Giovanni Maniscalco ha convocato per lunedì 13 luglio alle 10 il Consiglio comunale di Marsala. All’ordine del giorno diramato in occasione della precedente convocazione sono stati aggiunti altri tre punti: due debiti fuori bilancio e un odg riguardante lo stato di attuazione degli interventi finanziati a Marsala, nell’ambito del PNRR.

Nei prossimi giorni entra a regime anche il lavoro delle commissioni permanenti, che nel corso della precedente seduta erano state ufficialmente costituite, per poi designare i rispettivi presidenti e vicepresidenti.

Già pienamente operativa la commissione bilancio, dove la presidente Eleonora Milazzo ha diramato un calendario di lavori che include diversi atti, tra cui quello riguardante la rottamazione quinquies e quello sul rendiconto di gestione, cui si aggiungono diversi debiti fuori bilancio.

Enzo Sturiano, alla guida della commissione accesso agli atti, ha diramato la prima convocazione per il 14 e il 16 luglio, fissando un ordine del giorno incentrato sulle ordinanze sindacali relative all’incendio presso la Sarco e le scadenze riguardanti i lavori legati al PNRR.

Nelle stesse date, il presidente Piergiorgio Giacalone ha convocato la commissione Affari Generali, che discuterà del regolamento per il decentramento delle attività amministrative.

La presidente Federica Meo ha convocato la commissione lavori pubblici per il 15 luglio, con l’obiettivo di avviare la programmazione delle attività della stessa.

Il 15 e il 17 luglio la commissione Turismo, sport e spettacolo si riunirà, sotto la guida del presidente Lillo Gesone, per discutere di eventi estivi e impiantistica sportiva.

Il 14 e il 16 luglio si riunirà anche la commissione politiche sociali, presieduta da Linda Licari. Nell’occasione si discuterà della programmazione dei futuri lavori della commissione.