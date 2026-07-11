Il sindaco di Petrosino: “inflessibili con chi abbandona rifiuti in spiaggia”

Una costa pulita non è frutto del caso, ma di scelte precise e di un impegno costante. Per questo l‘Amministrazione comunale di Petrosino ha promosso il progetto “Plastic Free“, un intervento che garantisce la pulizia quotidiana delle spiagge maggiormente frequentate, con la raccolta puntuale dei rifiuti e il loro conferimento presso gli impianti autorizzati.

Che cosa si ripropone il comune?





“L’obiettivo è chiaro: preservare il nostro patrimonio ambientale, migliorare il decoro del litorale e offrire a cittadini e turisti spiagge sempre più pulite, sicure e accoglienti. Chi ama davvero il proprio territorio lo difende con i fatti. Noi lo stiamo facendo ogni giorno.

Con il progetto ‘Plastic Free’ abbiamo scelto di investire risorse e organizzazione per garantire una pulizia costante delle nostre spiagge, perché il mare è la nostra ricchezza e merita rispetto – ha dichiarato il sindaco Giacomo Anastasi -. Non possiamo accettare che il lavoro di un’intera comunità venga vanificato da pochi incivili. Chi abbandona rifiuti sulle nostre spiagge non sporca soltanto la sabbia, ma offende il nostro territorio, danneggia l’ambiente e manca di rispetto a tutti i cittadini che ogni giorno si comportano con senso civico. La nostra Amministrazione continuerà ad essere inflessibile: più interventi di pulizia, più attenzione, più controlli. Perché il messaggio deve essere uno solo: la nostra costa non è terra di nessuno. È un patrimonio da custodire e difendere, ogni giorno, insieme”.