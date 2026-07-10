Verso il Marsala Jazz Festival: dal 18 al 21 luglio eventi speciali al Complesso San Pietro

Il progetto musicale di Marsala Jazz Festival ha già dato il via al conto alla rovescia per Jazz in Cantina, registrando il sold out per il concerto di Raphael Gualazzi, in programma il 22 luglio presso Cantine Pellegrino.

L’ingresso avverrà dai Giardini Overture Pellegrino, affacciati sul lungomare di Marsala. Il pubblico potrà opzionare l’aperitivo dal sito ufficiale delle Cantine Pellegrino.

Il Festival entrerà nel vivo con le due serate in programma alle Cantine Storiche Donnafugata, giovedì 23 e venerdì 24 luglio, ospitando in ciascuna serata due concerti affidati a formazioni differenti.

Giovedì 23 luglio si esibiranno Yaniel Matos & Victor Zamora e il Ricardo Toscano Quartet; venerdì 24 luglio sarà invece la volta dello Yumi Ito Quartet e del Daniel García Trio.

Cantine Fina, palcoscenico naturale di Orizzonte_Fina, ospiterà sabato 25 luglio uno dei concerti più coinvolgenti del Festival: Alain Pérez y La Orquesta, formazione cubana di tredici elementi. Lo spettacolo, sul palco e tra il pubblico, non mancherà.

L’ultimo concerto si terrà sempre alle Cantine Fina, domenica 26 luglio, con Cédric Hanriot & Time Is Colour – Vol. 3.

Alle Cantine Fina lo spettacolo sarà assicurato in entrambe le serate, con la possibilità dell’acquisto in loco dell’aperitivo a partire dalle ore 19. I concerti prevedono il pubblico in piedi e offriranno la possibilità di lasciarsi coinvolgere e ballare, trascinati dai ritmi caraibici e dalle sonorità contemporanee.

Jazz in Cantina è un’iniziativa privata che coinvolge tre tra le più prestigiose cantine siciliane e marsalesi: Pellegrino, Donnafugata e Fina.

Marsala Jazz Festival lancia anche OFF FESTIVAL, un fuori festival, sempre in collaborazione con Catania Jazz, con eventi speciali aperti al pubblico e ad ingresso libero, in programma dal 18 al 21 luglio al Complesso Monumentale San Pietro, ogni sera dalle 21.

Gli artisti ospiti del Fuori Festival saranno Amir Gwirtzman, Stefano India con “Bass the Drop”, Liuke feat. Knobil Trio e Las Dunas.

Il programma è disponibile sulle pagine social di Jazz in Cantina – Marsala Jazz Festival e sulla pagina istituzionale della Città di Marsala, che ha concesso patrocinio gratuito e l’utilizzo degli spazi del Complesso Monumentale San Pietro.