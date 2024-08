Erice Estate 2024: viaggio nel Barocco tra teatro e musica antica

Il Festival Internazionale di Musica Antica di Erice, organizzato da MeMA, si arricchisce di altri imperdibili appuntamenti. Il 18 agosto, alle ore 21, il suggestivo Palazzo Sales, a Erice farà da cornice a “Orpheus Britannicus – In the Stars with Diamonds”.

Un monologo musicale che porterà alla scoperta di Henry Purcell, il geniale compositore inglese del XVII secolo. Attraverso le parole e la musica, sarà possibile vivere l’atmosfera della Londra seicentesca, tra pestilenze, incendi e rivoluzioni politiche, esplorando la vita e l’opera di colui che è considerato uno dei più grandi compositori inglesi di tutti i tempi.



Protagonista della serata sarà Raffaele Schiavo, poliedrico artista nei panni di un Henry Purcell che si svela al pubblico in modo inedito e sorprendente.

Ad accompagnarlo in questo viaggio musicale e teatrale saranno Andrea Lizarraga al violino, Luca Ambrosio al clavicembalo e Piero Cartosio al flauto dolce. Insieme, eseguiranno brani di Purcell e dei suoi contemporanei, tra cui John Blow, Matthew Locke e Nicola Matteis, creando un affresco sonoro che ci trasporterà nel cuore del barocco inglese.



Lo spettacolo, ideato da Piero Cartosio, in co-produzione con l’Orchestra Barocca Siciliana unisce musica, teatro e storia.Il Festival Internazionale di Musica Antica, porterà in scena nei prossimi giorni “Il Combattimento di Tancredi e Clorinda” di Claudio Monteverdi. Organizzato in collaborazione con Musicamente. Regia, scene, luci e costumi sono di Danilo Coppola.

Carmine De Amicis in qualità di assistente alla regia, affiancherà il regista principale, offrendo il suo supporto creativo. Contemporaneamente, nelle vesti di coreografo, darà vita ai momenti di danza e movimento scenico con i danzatori Gaspare Romano e Monica Tedesco.



La rappresentazione, che avrà luogo il 24 agosto, alle ore 21.00 presso il Chiostro dell’Istituto Wigner San Francesco della Fondazione Ettore Majorana vedrà protagonisti Salvo Piparo e l’Arianna Art Ensemble, in una fusione di musica barocca e tradizione siciliana del cunto.

Il regista Danilo Coppola ha concepito una messa in scena che enfatizza il conflitto eterno tra amore e guerra. Le sue note di regia descrivono una piattaforma geometrica che evoca antiche battaglie, dove i cantanti si ergono come pupi animati dai fili invisibili del destino. Il palcoscenico diventa un ring concentrico, teatro di una battaglia cosmica dove si scontrano non solo le armi, ma anche i desideri e le speranze dei protagonisti.

L’opera sarà preceduta da un’introduzione in forma di cunto a cura di Salvo Piparo, che immergerà il pubblico nell’atmosfera epica del poema tassiano.



L’Arianna Art Ensemble interpreterà la partitura monteverdiana con un ensemble di musicisti. Nicholas Robinson al violino primo sarà affiancato da Francesco Colletti al violino secondo, Sara Bagnati alla viola, Cinzia Guarino al clavicembalo, Paolo Rigano all’arciliuto e chitarra barocca, Marco Lo Cicero al violone e Maria Eva Solo al violoncello.I ruoli principali vedranno Giovanni Caccamo nel ruolo del Testo, Gaspare Provenzano come Tancredi e Picci Ferrari come Clorinda. “Il Combattimento di Tancredi e Clorinda” sperimenta la potenza emotiva e l’innovazione musicale di Monteverdi, in un contesto che unisce tradizione e sperimentazione. La regia di Coppola promette di trasportare il pubblico in un viaggio attraverso i secoli, testimone di una storia che continua a risuonare nell’eternità.



Il Festival Internazionale di Musica Antica è uno degli appuntamenti culturali più attesi che attira appassionati e curiosi.Per raggiungere Erice e godere degli spettacoli del Festival senza preoccuparsi del parcheggio, è stato attivato un comodo servizio di bus navetta low cost. Il bus partirà da Trapani, Piazza Vittorio Emanuele, alle ore 20.00, con una fermata alle ore 20.15 al piazzale della Funierice. Il costo del servizio è di soli € 5,00 andata e ritorno. I posti sono limitati e vanno prenotati tramite messaggio WhatsApp al numero +39 376 1380272.



Il Festival Internazionale di Musica Antica, riconosciuto dal Ministero della Cultura nel 2022, è l’evento dipunta di Erice Estate 2024. È organizzato dall’Associazione Mema – Mediterranean Music Association, con il patrocinio del Comune di Erice e della Regione Siciliana – Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, dell’ICIT Istituto di Cultura Italo Tedesco e del Goethe Institut, della Diocesi di Trapani e della Montagna del Signore e della Fondazione Ettore Majorana. I biglietti sono disponibili per l’acquisto online o presso le sedi degli eventi a partire da un’ora prima dell’inizio di ciascun concerto.Per maggiori informazioni e per acquistare i biglietti on-line, si può consultare il sito www.memassociation.org, la pagina Facebook MEMA – Mediterranean Music Association e la pagina Instragram mema_mediterranean_music. Per tutti gli aggiornamenti consultare il sito ufficiale www.comune.erice.tp.it e i canali social del Comune di Erice.