Petrosino, Aldo Caradonna rieletto presidente del consiglio. Le critiche dell’opposizione

Nella seduta del consiglio comunale di Petrosino di lunedì 12 agosto si sono registrate le dimissioni ufficiali del Presidente del consiglio comunale Liliana Giordano e l’aula come da ordine del giorno ha votato a scrutinio segreto il nuovo presidente. E’ stato eletto con i voti della maggioranza, otto, Aldo Caradonna che si era dimesso dopo le note vicende giudiziarie che lo avevano riguardato e che adesso lo vedono totalmente estraneo ai fatti.

Hanno votato scheda bianca i consiglieri di opposizione Marcella Pellegrino, Roberto Bonomo e Laura Sanguedolce, ha pure espresso scheda bianca Giovanni Impiccichè che ha dichiarato di non essere stato coinvolto nella discussione sul nuovo presidente.

“E’ stata una farsa – ci ha detto il gruppo di minoranza Libertà per Petrosino – era già tutto programmato, i consiglieri di maggioranza sono intervenuti con gli interventi preventivamente scritti. Il messaggio che è passato è stato quello della vecchia politica, di scambio di poltrone e accordi a priore. In questo momento così difficile,con un comune in dissesto finanziario, il paese è in un stato di degrado assoluto, il sindaco pone come priorità i cambi di poltrona, quando a nostro modo di vedere la cosa giusta da fare sarebbe stata quella di nominare un assessore esperto in bilancio visto che h un assessore in meno in giunta”.

Il consiglio ha anche esitato a maggioranza la proposta di esternalizzazione del servizio di riscossione dei tributi comunali.