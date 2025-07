A Marausa si inaugura “MarOasi”, spiaggia senza barriere

Dopo mesi di impegno, progettazione e lavoro, si inaugura nel tratto di costa tra Marsala e Misiliscemi, a Marausa Lido, “MarOasi“, un’iniziativa che prevede spiaggia e mare senza barriere, un nuovo spazio inclusivo dedicato al benessere, all’accessibilità e alla bellezza del nostro territorio. L’evento si terrà domani, 16 luglio, sulla splendida costa di Marausa Lido, in uno scenario unico che abbraccia con lo sguardo le Isole Egadi, da Marsala a Trapani, passando per Misiliscemi, Paceco ed Erice.

Il progetto MarOasi, promosso e realizzato dall’associazione KNOW, è un’oasi sul mare pensata per accogliere tutti, senza limiti. Una spiaggia dove bambini, anziani e persone con disabilità possono finalmente godere del mare in piena libertà e sicurezza, grazie ad un ambiente naturale favorevole e a strutture accessibili pensate per ogni esigenza.