Pantelleria celebra il decennale del riconoscimento Unesco

Una settimana che va dal 13 al 19 settembre a Pantelleria, ricca di iniziative, per celebrare l’eroicità degli agricoltori panteschi in occasione del decennale dalla storica data del riconoscimento Unesco della pratica agricola della vite ad alberello, inserita della Lista del patrimonio immateriale dell’Umanità. Nel 2014, per la prima volta, venne identificato il legame tra uomo e natura quale patrimonio immateriale dell’umanità; facendo di Pantelleria esempio mondiale di sostenibilità, a partire da quella tradizione unica di coltivare la terra, con una devozione costante nei secoli, che vede nella tecnica della conca, dove dimora la vite ad alberello, la creazione di un equilibrio perfetto.

L’Ente Parco Isola di Pantelleria, l’Amministrazione Comunale, il Consorzio dei Vini Doc Pantelleria, hanno creato una sinergia che l’anno in corso ha consentito di valorizzare la tradizione agricola di Pantelleria in diverse occasioni nazionali ed estere fino ad approdare sull’isola, in vista di una settimana che vedrà la vite ad alberello regina di questa festa, insieme ai suoi valorosi protagonisti: gli agricoltori, che con il loro eroico lavoro, faticoso e appassionato, mantengono viva una cultura millenaria.

Il programma della settimana pantesca è visibile sul sito istituzionale del Parco:

https://www.parconazionalepantelleria.it/settimana_vite_alberello.php

Qui sarà possibile conoscere i dettagli delle iniziative con le relative date, suddivise in quattro sezioni, che prevedono appuntamenti istituzionali, eventi in cantina e nelle aziende, escursioni e proposte di menù tipici presso i ristoranti aderenti alla settimana. Il programma prevede incontri e dibattiti, visite e degustazioni, escursioni, degustazioni di menù tipici e diverse attività sotto un unico comune denominatore che è la vitivinicoltura pantesca.